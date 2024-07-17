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Reuters: Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році

Уряд Німеччини скоротить військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році. Це один із кроків німецьких урядовців, щоб закрити бюджетну діру у 17 мільярдів євро.

Reuters: Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році
Фото: з відкритих джерел

Уряд Німеччини планує затвердити свій бюджет на 2025 рік у середу після місяців суперечок, сподіваючись, що сильне економічне відновлення допоможе йому закрити розрив у 17 мільярдів євро (18,55 мільярда доларів) між прогнозованими витратами та доходами, пише Reuters. 

Найбільша економіка єврозони подолала рецесію на початку року, але зростання було повільнішим, ніж очікувалося, і уряд Німеччини, як і Великобританії та Франції, намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет на 2025 рік включає середньострокове фінансове планування до 2028 року. Це рік, коли спеціальний фонд збройних сил для досягнення цілей щодо мінімальних витрат НАТО має закінчитися.

Згідно з проєктом бюджету, з яким ознайомилося Reuters, бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році.

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