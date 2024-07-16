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Рада скасувала митні збори для товарів, необхідних для виробництва та ремонту машин розмінування

Відповідні два законопроєкти парламент сьогодні ухвалив в цілому.

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада скасувала податкові та митні збори для товарів, необхідних для виробництва та ремонту машин розмінування, повідомляє нардеп Ірина Геращенко. “За” 305 і 313 нардепів відповідно.

Вона зазначила, що в цілому прийнято два дуже важливих законопроєкти:

зміни до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення товарів для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування (законопроєкт 11258).

зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування товарів для потреб виробництва і ремонту машин механізованого розмінування (законопроєкт 11259).

Геращенко зазначила, що Україна - найбільш замінована країна в світі, тому потрібно збільшувати виробництво саперної техніки і машин для розмінування.

Закон звільнює  від ПДВ та мита операції з ввезення товарів для виробництва та ремонту машин механізованого розмінування

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