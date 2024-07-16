Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського

Учора суд дозволив йому вийти під заставу після понад року перебування в СІЗО.

Народний депутат Петро Порошенко внесе за ексрозвідника Романа Червінського всю суму застави, яку йому вчора призначив суд – це 9 млн гривень.

Про це рішення Порошенко повідомив у стрімі своєї колеги по фракції Ірини Геращенко. Політик вважає, що кримінальне переслідування ексвійськового пов'язане з політичними мотивами.

"Це принципова позиція всієї нашої команди, не тільки фракції. Тому що ми говоримо про справедливість. Не може справжній герой українського війська, якого я знаю з 14-го року і за плечима якого є величезна кількість блискучих операцій, з політичних мотивів бути запротореним за ґрати", – прокоментував Порошенко.

Справа Червінського