Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського

Народний депутат Петро Порошенко внесе за ексрозвідника Романа Червінського всю суму застави, яку йому вчора призначив суд – це 9 млн гривень.
Про це рішення Порошенко повідомив у стрімі своєї колеги по фракції Ірини Геращенко. Політик вважає, що кримінальне переслідування ексвійськового пов'язане з політичними мотивами.
"Це принципова позиція всієї нашої команди, не тільки фракції. Тому що ми говоримо про справедливість. Не може справжній герой українського війська, якого я знаю з 14-го року і за плечима якого є величезна кількість блискучих операцій, з політичних мотивів бути запротореним за ґрати", – прокоментував Порошенко.
Справа Червінського
- Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції.
- 21 квітня 2023 в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".