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Фракція "Слуги народу" призупиняє членство нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві

Також виключать зі складу парламентської тимчасової слідчої комісії, у якій він працює.

Фракція "Слуги народу" призупиняє членство нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві
Микола Задорожній
Фото: Facebook/Микола Задорожній

У партії "Слуга народу" відреагували на скандал, у який потрапив їхній депутат Микола Задорожній.

Речниця політсили Юлія Палійчук повідомила, фракція виступає "за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній". 

"Якщо його вину буде доведено – він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює", - зазначила Палійчук.

  • 15 липня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили Задорожнього, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині.
  • Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.
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