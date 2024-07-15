Фракція "Слуги народу" призупиняє членство нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві

Також виключать зі складу парламентської тимчасової слідчої комісії, у якій він працює.

У партії "Слуга народу" відреагували на скандал, у який потрапив їхній депутат Микола Задорожній.

Речниця політсили Юлія Палійчук повідомила, фракція виступає "за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній".

"Якщо його вину буде доведено – він має понести відповідальність відповідно до закону. На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює", - зазначила Палійчук.