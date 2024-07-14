Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
ГоловнаПолітика

Президент США Байден дав низку доручень через замах на Трампа

Обидва кандидати у президенти провели коротку розмову; Байден каже, що Трамп одужує.

Президент США Байден дав низку доручень через замах на Трампа
Брифінг Джозефа Байдена з приводу замаху на Дональда Трампа
Фото: скриншот відео

Президент США Джо Байден дав низку доручень секретній службі і Міністерству національної безпеки у зв'язку зі замахом на Дональда Трампа.

На брифінгу Байден сказав, що мав "коротку, але хорошу" розмову з Трампом, і той почуває себе добре й одужує. Президент наголосив, що у Штатах "нема місця такому виду насильства, як і будь-якому іншому". 

За словами Байдена, ФБР все ще проводить розслідування і нараз немає інформації про мотиви нападника. Президент закликав не робити припущень про наміри стрільця чи про його зв'язки.

Лідер США зробив низку доручень.

Зокрема, Дональд Трамп уже користується посиленими заходами безпеки, а секретна служба отримала від Байдена розпорядження надати кандидату всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення його подальшої безпеки.

Керівник секретної служби має переглянути всі заходи безпеки для національного з'їзду Республіканської партії, який повинен розпочатися 15 липня.

Також Байден розпорядився провести незалежну перевірку національної безпеки на мітингу, де стався замах на Трампа, щоб оцінити, що саме сталося. Результати перевірки оприлюднять.

Замах на Дональда Трампа. Що відомо

  • 13 липня в кандидата у президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу. Політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.
  • Стрілянину розслідують як замах на вбивство. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.
  • Світові лідери засудили інцидент. Відреагував і Володимир Зеленський.
  • Наразі очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес.
  • Тим часом в автомобілі підозрюваного у замаху на експрезидента США Дональда Трампа знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies