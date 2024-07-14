Президент США Байден дав низку доручень через замах на Трампа

Обидва кандидати у президенти провели коротку розмову; Байден каже, що Трамп одужує.

Президент США Джо Байден дав низку доручень секретній службі і Міністерству національної безпеки у зв'язку зі замахом на Дональда Трампа.

На брифінгу Байден сказав, що мав "коротку, але хорошу" розмову з Трампом, і той почуває себе добре й одужує. Президент наголосив, що у Штатах "нема місця такому виду насильства, як і будь-якому іншому".

За словами Байдена, ФБР все ще проводить розслідування і нараз немає інформації про мотиви нападника. Президент закликав не робити припущень про наміри стрільця чи про його зв'язки.

Лідер США зробив низку доручень.

Зокрема, Дональд Трамп уже користується посиленими заходами безпеки, а секретна служба отримала від Байдена розпорядження надати кандидату всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення його подальшої безпеки.

Керівник секретної служби має переглянути всі заходи безпеки для національного з'їзду Республіканської партії, який повинен розпочатися 15 липня.

Також Байден розпорядився провести незалежну перевірку національної безпеки на мітингу, де стався замах на Трампа, щоб оцінити, що саме сталося. Результати перевірки оприлюднять.

Замах на Дональда Трампа. Що відомо