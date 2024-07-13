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“Я думаю, ми можемо забути деякі помилки”: Зеленський назвав обмовку Байдена про "Путіна" помилкою

Президент України зауважив, що США надали велику підтримку українцям, тому можна забути деякі помилки.

“Я думаю, ми можемо забути деякі помилки”: Зеленський назвав обмовку Байдена про "Путіна" помилкою
Фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова президента США Джозефа Байдена, який під час заключної пресконференції саміту НАТО обмовився і представив його Путіним, висловив упевненість у тому, що це помилка, передає “Інтерфакс-Україна”. 

Зеленський після триденного саміту НАТО попрямував до Ірландії на зустріч із прем'єр-міністром Саймоном Гаррісом. Перед зустріччю український лідер коротко поспілкувався з місцевими журналістами в аеропорту Шеннон.

Зокрема, відповідаючи на запитання, яка його реакція на те, що Байден помилково назвав його "президентом Путіним", Зеленський відповів: "Це помилка. Я думаю, що США надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю".

Журналісти також запитали президента України, що він хотів би передати народу Ірландії. Зеленський, зі свого боку, подякував ірландцям за підтримку, а також за те, що ця країна прийняла багато українських біженців. "Ви були з нами від самого початку російського вторгнення", - сказав він.

За даними видання The Irish Times, з початку війни в Україні до Ірландії приїхало жити понад 108 тис. українських біженців.

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