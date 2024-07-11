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Ще одна країна підписала комюніке першого Саміту миру

Документ підписала Республіка Маврикій.

Ще одна країна підписала комюніке першого Саміту миру
Володимир Зеленський на Саміті миру
Фото: EPA/UPG

Кількість країн, які підписали комюніке першого Саміту миру, продовжує збільшуватись.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документа. Всі наші країни потребують тривалого, всеосяжного та справедливого миру”, - написав Зеленський. 

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Президент наголосив, що Маврикій є однією з тих африканських країн, які послідовно демонструють повагу до Статуту ООН і міжнародного права. 

  • Агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела в українській та американській політиці стверджує, що Київ хоче провести другий Глобальний саміт миру до виборів президента Сполучених Штатів, які відбудуться 5 листопада. 

  • Глобальний саміт миру об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей.

  • З підсумковим комюніке погодилися не всі учасники – загалом близько 80. Але вже після саміту до нього приєдналися деякі країни та організації. 

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