Ще одна країна підписала комюніке першого Саміту миру

Коло країн, які підписали комюніке першого Саміту миру, продовжує розширюватися.



Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документа. Всі наші країни потребують тривалого, всеосяжного та справедливого миру.



Ми цінуємо те, що Маврикій є однією з тих…