Речник Зеленського розповів про новий план, який готує Україна до другого саміту миру (оновлено)

Наша держава працює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою, додав Никифоров.

За підсумками першого саміту миру Україна готує план, який складається із трьох пунктів.

Про це повідомив речник українського президента Олексій Никифоров в етері телемаратону.

За його словами, наша держава хоче заручитися підтримкою країн Глобального півдня.

«Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою», - сказав Никифоров.

Оновлено 23:02 Згодом Нікіфоров уточнив, що підтримані сотнею держав та організацій продовольча безпека, енергетична безпека та обмін полоненими стануть основою документа, який Україна готує на Другий саміт миру. Але, крім цього, з серпня тривають тематичні конференції по інших елементах Формули миру. За їхніми результатами до підсумкового документа можуть увійти інші пункти Формули.