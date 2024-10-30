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СБУ і Нацпол затримали паліїв відділень Укрпошти і релейних шаф Укрзалізниці

Зловмисники діяли у Києві та на Житомирщині.

СБУ і Нацпол затримали паліїв відділень Укрпошти і релейних шаф Укрзалізниці
затримання паліїв

Служба безпеки і Національна поліція затримали трьох паліїв, які діяли у Києві та Житомирській області.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники вибирали відділення Укрпошти і релейні шафи Укрзалізниці. Затримані працювали на замовлення російської ФСБ, яка обіцяла їм гроші за виконану роботу. Однак виплати так і не надійшли. 

У Києві піймали 16-річного студента місцевого професійно-педагогічного коледжу, який підпалив три відділення Укрпошти у різних районах міста.

Для вчинення злочинів хлопець придбав запальну суміш, яку потім виливав у приміщення держустанов через розбиті ним вікна.

На Житомирщині зловили двох паліїв, які намагалися спалити релейну шафу, що регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії Укрзалізниці.

27-річний наркозалежний і 38-річний рецидивіст, який має судимість за зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень працювали разом: один підпалював залізничне обладнання, інший фіксував загоряння на камеру для «звіту» російському куратору.

Під час обушків у всіх затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти, одяг, взуття, рюкзаки та каністри із доказами злочинних дій.

Зловмисникам повідомили про підозру у диверсії та умисному знищення чи пошкодженні майна.

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