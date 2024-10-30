СБУ заявила про викриття ще 12 осіб, які через месенджери намагалися зірвати мобілізацію в Україні

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер і Телеграм каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам.

Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Львівщині викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону.

Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.