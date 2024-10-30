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Зеленський: якщо глобальні представники захочуть запросити Путіна за стіл переговорів – нехай запросять. Але він не захоче

Президент наголосив, що перед будь-якими переговорами Україну потрібно посилити, а також на тому, що Україна згодна на участь Росії в Саміті миру, якщо та не матиме змогу блокувати план закінчення війни. 

Зеленський: якщо глобальні представники захочуть запросити Путіна за стіл переговорів – нехай запросять. Але він не захоче
Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс президента

Україна все ще має намір підготувати план завершення війни у листопаді та презентувати його. Але перед будь-якими переговорами з агресором Україну потрібно посилити.

Україна запропонувала План перемоги, і партнери могли б посилити позиції держави геополітично, надавши їй запрошення до НАТО. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю ЗМІ Північної Європи.

"Деякі партнери бояться навіть говорити про це. І в цьому проблема, Якщо ви боїтеся навіть говорити про це, якими будуть переговори з Росією? На чиєму боці партнери будуть на зустрічі? Це дуже небезпечно для нас", – сказав він.

Президент наголосив, що зараз ідеться про саме лише запрошення, а не про членство в Альянсі. Те саме стосується і збройного пакету стримування, який є ще одним пунктом Плану перемоги.

"Не для використання – лише про розміщення. Розмістіть його в Україні і скажіть росіянам – ніяких секретів – скажіть росіянам, що ви нам дали, і ми це не використовуватимемо. Тож перший пункт – зміцнити Україну перед будь-яким видом переговорів. Другий – бути дуже чесними в переговорах, буди відкритими, без ігор проти нас. Бути відкритими і дуже чесними", – сказав президент.

Зеленський розповів, що партнерам не сподобалося, що перший Саміт миру відбувся без Росії. Тому президент погодився на участь росіян у другому саміті, але за умови, щоб вони не могли заблокувати план. Тоді партнери сказали, що потрібно залучити країни Глобального Півдня. Зеленський сказав, що після цього "дав сигнал" країнам, зокрема Китаю та Бразилії, що вони можуть озвучити власні важливі зауваження, і Україна включить їх до плану, якщо вони можуть бути дієвими. І коли вони почули, що Зеленський готовий, вони сказали, що Україна вимагає лише власного плану. Президент сказав, що це не так, і що Україна готова розширити план перемоги. Жодної відповіді Україна не отримала. Однак вона все ще планує підготувати план у листопаді, і якщо будуть зауваження від глобальних представників, Україна "буде рада" створити спільний план і покласти його на стіл. Зеленський заявив, що якщо ці представники захочуть запросити за стіл Путіна – нехай запрошують, але зауважив, що Путін до цього не готовий, бо не знає, що йому робити після війни.

  • Неможливість прямих переговорів із Володимиром Путіним Зеленський раніше закріпив указом. Україна зазначала, що готова до переговорів із представниками Росії в межах Саміту миру. Присутність росіян є вимогою інших країн-учасників саміту. Другий такий саміт був запланований на листопад, і на ньому, говорив президент, мали б поставити крапку в війні. 
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