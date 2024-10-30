Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Помер народний депутат Олег Макаров
Помер народний депутат Олег Макаров
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
ГоловнаСуспільствоЖиття

​ВАКС відмовився заочно арештувати екснардепа Логвинського у справі "Золотого Мандарина", - ЦПК

Це питання вирішується вже майже півтора року. 

​ВАКС відмовився заочно арештувати екснардепа Логвинського у справі "Золотого Мандарина", - ЦПК
Георгій Логвинський
Фото: facebook/Георгий Логвинский

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про заочне тримання під вартою колишнього нардепа від "Народного Фронту" Георгія Логвинського у справі "Золотого Мандарину".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Мотиви суддя не оголошувала, обмежившись коротким текстом ухвали. Рішення може бути оскаржене до Апеляції ВАКС.

Це вже не перший раз, коли слідчий суддя ВАКС відмовляє у задоволенні цього клопотання. Раніше слідчий суддя Володимир Воронько відмовився заочно брати під варту Логвинського, мовляв, були відсутні підстави вважати його оголошеним у міжнародний розшук. Згодом це рішення скасувала Апеляція ВАКС і направила на новий розгляд.

Питання щодо заочного арешту Логвинського вирішується вже майже півтора року і ймовірно буде розглядатись ще кілька місяців в Апеляційній палаті ВАКС.

Влітку 2023 року Логвинському заочно повідомили про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,1 млн грн з держбюджету шляхом обману ЄСПЛ у справі проти України.

Справа "Золотого мандарина"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies