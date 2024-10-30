​ВАКС відмовився заочно арештувати екснардепа Логвинського у справі "Золотого Мандарина", - ЦПК

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про заочне тримання під вартою колишнього нардепа від "Народного Фронту" Георгія Логвинського у справі "Золотого Мандарину".
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Мотиви суддя не оголошувала, обмежившись коротким текстом ухвали. Рішення може бути оскаржене до Апеляції ВАКС.
Це вже не перший раз, коли слідчий суддя ВАКС відмовляє у задоволенні цього клопотання. Раніше слідчий суддя Володимир Воронько відмовився заочно брати під варту Логвинського, мовляв, були відсутні підстави вважати його оголошеним у міжнародний розшук. Згодом це рішення скасувала Апеляція ВАКС і направила на новий розгляд.
Питання щодо заочного арешту Логвинського вирішується вже майже півтора року і ймовірно буде розглядатись ще кілька місяців в Апеляційній палаті ВАКС.
Влітку 2023 року Логвинському заочно повідомили про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,1 млн грн з держбюджету шляхом обману ЄСПЛ у справі проти України.
Справа "Золотого мандарина"
- Логвинський нібито організував схему, внаслідок якої Міністерство юстиції безпідставно перерахувало пов’язаній з ним фірмі "Золотий Мандарин Ойл" понад 54 млн грн.
- Логвинський став сьомим підозрюваним у межах справи.
- У березні 2020 року НАБУ звернулося до Європейського суду з прав людини з проханням пояснити, чи має Логвинський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. На той час його дружина Ганна Юдківська працювала суддею ЄСПЛ, а найближчі родичі суддів цього суду захищені імунітетом.
- ЄСПЛ тоді відмовив у знятті дипломатичного імунітету з Логвинського. Згодом ексдепутат намагався за допомогою маніпуляцій з роз’ясненням рішення ЄСПЛ захистити інших підозрюваних у Верховному Суді, однак провадження за скаргою Логвинського закрили.