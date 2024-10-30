​ВАКС відмовився заочно арештувати екснардепа Логвинського у справі "Золотого Мандарина", - ЦПК

Це питання вирішується вже майже півтора року.

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про заочне тримання під вартою колишнього нардепа від "Народного Фронту" Георгія Логвинського у справі "Золотого Мандарину".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Мотиви суддя не оголошувала, обмежившись коротким текстом ухвали. Рішення може бути оскаржене до Апеляції ВАКС.

Це вже не перший раз, коли слідчий суддя ВАКС відмовляє у задоволенні цього клопотання. Раніше слідчий суддя Володимир Воронько відмовився заочно брати під варту Логвинського, мовляв, були відсутні підстави вважати його оголошеним у міжнародний розшук. Згодом це рішення скасувала Апеляція ВАКС і направила на новий розгляд.

Питання щодо заочного арешту Логвинського вирішується вже майже півтора року і ймовірно буде розглядатись ще кілька місяців в Апеляційній палаті ВАКС.

Влітку 2023 року Логвинському заочно повідомили про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,1 млн грн з держбюджету шляхом обману ЄСПЛ у справі проти України.

Справа "Золотого мандарина"