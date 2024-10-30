Готовність України до зими. Чи можна говорити про оптимізм?

Україна з середини жовтня поступово входить в цьогорічний опалювальний сезон. У багатьох регіонах, в тому числі у столиці, вже підключили до тепла заклади соціальної сфери: школи, садки, лікарні та інші. Початок опалювального сезону вже зумовив зростання обсягів споживання природного газу. Проте, не дивлячись на окремі заяви окремих експертів у дусі «все пропало», перший тиждень опалювального сезону дає оптимізм щодо готовності України для проходження зими.

Фото: utg.ua На одному із газосховищ України

Одним з найважливіших позитивів є зростання обсягів видобутку природного газу в Україні. Якщо минулого року в жовтні середньодобовий обсяг видобутку газу в Україні становив 52,4 млн куб м, то цього року видобуток газу складає 53,5 млн куб м на добу, що більш ніж на 1 млн куб м на добу більше, ніж минулого року. За підсумками місяця це 34 млн куб м додаткового газу. Більше того, тенденція до поступового зростання видобутку зберігається та, ймовірно, триватиме і у наступні місяці.

Основними рушіями росту видобутку в останні роки є саме державні компанії «Укргазвидобування» та «Укрнафта» Групи Нафтогаз. Так, «Укргазвидобування» видобула 10,88 млрд куб м валового природного газу за 9 місяців 2024 р., на 5,9% більше, ніж у 2023 р.. «Укрнафта» видобула 870 млн куб м валового природного газу за 9 місяців 2024 р., на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В останні місяці приватні компанії також показують ріст видобутку, особливо після поновлення дії ліцензій «Укрнафтобуріння», Smart Energy та «Горизонти». За підсумками 9 місяців 2024 р. приватні компанії все ще відстають від показників минулого року на 14%, однак якщо порівнювати середньодобовий видобуток приватних компаній у жовтні (10,5 млн куб м), то він на 5% вище, ніж минулого року.

Достатні запаси газу в підземних сховищах на кінець жовтня є ще одним фактором, що вселяє стриманий оптимізм. Станом на 23 жовтня запаси газу в українських сховищах перевищують 12,9 млрд куб м. Накопичених ресурсів у підземних сховищах вже достатньо для проходження опалювального сезону, про що зазначав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Більше того, закачування природного газу до сховищ продовжується, не дивлячись на початок опалювального сезону та зростання обсягів споживання.

Крім того, відносно тепла та сонячна погода в останні дні по всій території України дозволяє відкласти підключення побутових споживачів до тепла. Ймовірно, повноцінний опалювальний сезон може розпочатися вже у листопаді, що дозволяє зберегти більше ресурсу газу на зимовий період.

До прикладу, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що рішення про підключення до тепла житлових будинків буде прийматися наприкінці жовтня – на початку листопада, коли очікується нижча температура повітря. Зазвичай, місцева влада ухвалює таке рішення, коли середньодобова температура протягом трьох днів зберігається на рівні нижче 8°C з прогнозам на похолодання.

Підсумовуючи можна зазначити, що Україна в цілому готова до проходження зими, а початок опалювального сезону проходить оптимістично у зв’язку з теплою погодою, ростом видобутку газу та достатніми запасами в сховищах.