Опалювальний сезон розпочався. Чи буде імпорт світла взимку і про що попередили в РНБО

Міста почали вмикати опалення, але поки що лише для дитсадків, шкіл і лікарень. Країну поступово накриває похолодання, а з ним зростає і споживання електроенергії. Держава вже закликає заощаджувати: вмикати потужні прилади в денні години. Країна має вдосталь вугілля на складах, газ ще закачують, у Нафтогазі переконують, що встигнуть виконати урядовий план.

Атаки на енергетику можуть повернутися з похолоданням

Масованих російських ударів по українській енергетиці варто очікувати з початком опалювального сезону, вважають у РНБО. Водночас Кремль фактично ні на день не припиняє точкових ударів по об'єктах генерації та розподілу.

Фото: kyivcity.gov.ua Теплопункт на вулиці Загорівській у Києві

Більшість міст України вже розпочали опалювальний сезон. Скажімо, київська влада з понеділка дала команду подавати тепло до садочків, шкіл і лікарень. Мешканці ж багатоповерхівок можуть самі вирішити, коли відкрити вентиль опалення. Для цього будинкам варто звертатися із заявками до постачальників тепла.

Крім російських атак, на успішність проходження опалювального сезону можуть вплинути й борги. Уже кілька років уряд не компенсує місцевим бюджетам різниці між фактичними тарифами та їх ринковим рівнем. Хоча обіцяв робити це неодноразово й публічно. Натомість на місцях зобов’язалися не змінювати тарифів.

Скажімо, лише в Миколаєві борги споживачів за постачання тепла сягнули понад 200 млн гривень. А в масштабах держави ці суми сягають сотні мільярдів. Сформувався цілий ланцюжок неоплачених рахунків: споживачі винні постачальникам, теплокомуненерго мають борги за газ, а центральна влада не виділяє компенсації містам.

Натомість в уряді знову вкотре відзвітували про готовність до опалювального сезону. Зауважили, що має держава і гроші на відновлення від потенційних російських ударів. У Фонді підтримки енергетики України накопичили 700 млн євро.

Фото: Анна Стешенко Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу

«Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ Росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90 % усієї теплової енергогенерації України. Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних і восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Розповів очільник уряду і про запаси палива на зиму. На складах Україна накопичила понад три млн тонн вугілля. У підземні сховища газ ще закачують, натепер країна вже має понад 12 млрд кубів. У Кабміні переконують, що цього на зиму вдосталь.

Шахта на Львівщині

Знову пора економити електроенергію

Завершився плановий ремонт на українських атомних станціях. Усі дев'ять блоків працюють в енергосистемі, що дало змогу країні в певні дні навіть відновлювати продаж електроенергії до ЄС. Обсяги були невеликими — приблизно 500 МВт. Пауза в експорті була ще з початку травня через російські атаки й дефіцит у мережі.

Фактично українська енергетика мала кілька осінніх тижнів для перепочинку. Утім цей період поступово завершується, бо через холоди зростає споживання електроенергії. Скажімо, у вівторок, 15 жовтня, попит збільшився на 3 %. Укренерго знову закликає ощадливіше використовувати струм і вмикати потужні пристрої з 10:00 до 16:00. Саме тоді найактивніше працюють сонячні електростанції.

«У деяких осіб з Міненерго є бажання затягнути початок опалювального сезону, щоб поки не використовувати газ, якого і так небагато. Але це дуже ризикове рішення, бо за відсутності опалення люди просто почнуть використовувати більше електрики й це автоматично збільшить навантаження на мережу та призведе до віялових відключень електроенергії. Це ми вже проходили багато разів», — вважає колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Фото: mind.ua Сергій Макогон

Водночас ні Міненерго, ні уряд офіційно не давали рекомендацій почати опалювальний сезон пізніше. У Кабміні зазначили: коли вмикати опалення, вирішують самі громади.

Генерацію після російських атак ще відновлюють. В уряді точних даних не оприлюднюють. Поки що скромні результати зі встановлення когенераційних установок для потреби комунальних підприємств. Загалом до України привезли понад 180 одиниць такої техніки. Утім до системи приєднали лише половину, причини зволікання в Кабміні не назвали. Водночас зазначили, що до кінця року процес завершать. Загальна потужність таких установок складає майже 150 МВт.

«Більшість таких установок — це допомога від США. Вони надають їх і супроводжують процеси приєднання, навчають працівників, як з ними поводитися. Тому такі цифри від прем'єра видаються реалістичними. Першочергове завдання установок — це дати опалення. Тобто якщо влучать у якусь теплоцентраль, вони мають підхопити цей процес. Одна установка, залежно від потужності, може заживити лікарню, школу чи кілька будинків. Темпи встановлення залежать і від технічних моментів, і від наявності спеціалістів. Це тепер теж гостра проблема», — розповіла експертка житлово-комунальної галузі Христина Ненно.

Фото: ua-energy.org Першу когенераційну електростанцію в Україні відкрили в Ірпені, травень 2023.

У приватній компанії ДТЕК також відзвітували про підготовку до опалювального сезону. Зазначили, що усі заплановані роботи виконали. На відновлення теплових станцій витратили понад 2 млрд грн. Додали, що з початку року Росія застосувала понад тисячу дронів і ракет, якими намагалася розбомбити енергетику України.

У Центренерго подробиць відновлення також не розкрили. Державна компанія втратила всі теплові станції: одна ТЕС залишилася в окупації, у дві інші росіяни влучили ракетами.

«Завдання — відновити зруйноване. Відновити теплові станції. І далі впровадження розподіленої генерації. Установки від 1 до 50 МВт розміщуємо на території наших підприємств, а це тисячі гектарів. І ми розуміємо, що росіянам буде важко влучити в них ракетами. Ми маємо все: газ, різні фази напруг. Не виключаємо також напрямку встановити системи накопичення», — розповів генеральний директор Центренерго Євгеній Гаркавий.

В Укренерго повідомили: накопичили потрійний запас ремонтного обладнання на випадок нових російських атак. У компанії також зауважили: зуміли значно скоротити час для ремонтів пошкоджених об’єктів. Скажімо, після останнього масованого удару наприкінці серпня роботи завершили впродовж 13 днів. Тоді росіяни використали понад 200 дронів і ракет, це був найдужчий обстріл з початку повномасштабного вторгнення.

Фото: EPA/UPG Знищений обстрілами окупантів інфраструктурний об'єкт Укренерго.

«Якщо зима буде теплою, тобто температура буде вище від нуля, то в принципі ми маємо шанс пройти цей період без відключень. Ми прибрали фактор російських атак з такого прогнозу, бо вони є непередбачуваними. Але непередбачуваними також є й технічні проблеми. Так, обладнання відновили й повернули до роботи. Воно може працювати ненадійно й вийти з ладу будь-якої миті. І кожного дня стаються дрібні інциденти, коли на один-два дні енергоблоки зупиняють», — зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Якою буде зима, спрогнозували в Національній академії наук. Синоптики припускають: імовірність тривалих морозів доволі низька. Загалом науковці очікують м'якої зими, подібної до торішньої. Однак не варто виключати дію так званих короткочасних арктичних вторгнень холодних мас, які на кілька днів можуть приносити до України сильні морози. І тоді відключень світла не уникнути, питання лише в їхній тривалості.

Бізнесу готують нові тарифи

Укренерго хоче підвищити тариф на передачу електроенергії вже наступного року. Йдеться про збільшення плати в півтора раза. У компанії прагнуть, щоб тариф не завдавав збитків. Підвищення плати за доставку світла найперше зачепить бізнес. Однак Укренерго тарифів не встановлює, а може лише пропонувати нові цифри. Далі слово за НКРЕКП.

«Ці гроші не підуть на адміністративну роботу компанії. А підуть на виконання законодавства України про зелену енергію», — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: facebook/Володимир Омельченко Володимир Омельченко

Зелена генерація (сонячні чи вітрові станції) продають електроенергію державній компанії «Гарантований покупець» за значно вищим тарифом від ринкового. Далі держава перепродає ресурс на звичайних торгах і за нижчою ціною. Покривати різницю вартості уряд зобов'язав Укренерго. Як наслідок, борг компанії за цю послугу вже сягнув майже 30 млрд грн. Скажімо, у серпні рівень розрахунків за зеленим тарифом склав лише 70 %.