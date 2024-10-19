Вітчизняну розробку для покращення бойових навичок допустили до використання Силами оборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Комплект виготовлений одним із вітчизняних підприємств для практичної підготовки воїнів в умовах максимально наближених до реального бою.

Він складається з лазерного випромінювача, який закріплюється на стрілецькій зброї та амуніції, що фіксує ураження, та «стрес-белту» (браслету).

Навісний випромінювач на особистій зброї імітує ведення вогню. Він посилає лазерні імпульси, які фіксуються датчиками на шоломі чи жилеті умовного противника. Браслет надівається на руку для тактильного відчуття влучань. При ураженні боєць відчуває електричний імпульс «стрес-белта», а його амуніція підсвічується червоним світлом.

Використання таких комплектів під час тактичних тренувань дозволяє інструкторам визначати ефективність кожного з учасників заняття за багатьма параметрами: влучність, вправність переміщення тощо. Відповідно, потім можна провести аналіз дій і надавати рекомендації для подальшого удосконалення практичних навичок.