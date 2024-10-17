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Керівник лондонського Сіті поскаржився на "катастрофічні" наслідки Брекзиту

Діловий центр британської столиці втратив значно більше працівників, ніж за попередніми оцінками. 

Керівник лондонського Сіті поскаржився на "катастрофічні" наслідки Брекзиту
Лондон-Сіті
Фото: Вікіпедія

Лорд-мер лондонського Сіті, що є найбільшим фінансовим центром Сполученого Королівства, заявив, що вихід Британії зі складу Європейського Союзу обернувся для бізнес-кластеру "справжньою катастрофою".

Як пише Reuters, Майкл Майнеллі порахував, що через Брекзит Сіті втратив 40 тисяч працівників, які переїхали до країн ЄС. Найбільше релокувалися до ірландського Дубліна, проте чимало цінних кадрів опинилися також у Парижі, Амстердамі та Мілані.

Озвучена лордом-мером статистика значно перевищує показники, які офіційно оприлюднювали у 2022 році. Тоді "відтік мізків" з британської столиці оцінили у 7 тисяч співробітників.

Майнеллі стверджує, що у Сіті 70% населення виступали проти розриву з ЄС під час референдуму. Зараз посадовцю доводиться активніше налагоджувати зв'язки з державами континенту - цьогоріч він здійнив вже дев'ять робочих поїздок.   

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