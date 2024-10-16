Палата громад Великої Британії обговорюватиме законопроєкт про евтаназію

Деталі будуть оприлюднені лише перед голосуванням у парламенті.

Палата громад Великої Британії обговорюватиме евтаназію вперше за майже десять років після того, як попередні судові оскарження щодо зміни законодавчої повної заборони зазнали невдач, повідомляють Euronews.

Політик-лейбористка Кім Ледбітер представить сьогодні новий законопроєкт, який надасть невиліковно хворим людям в Англії та Уельсі можливість дозволити лікарям допомагти їм померти. Однак деталі будуть оприлюднені лише пізніше протягом місяця перед голосуванням у парламенті.

Прем’єр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що законодавці матимуть “вільне голосування”, тобто вони не будуть зобов’язані голосувати за партійною ознакою. Стармер підтримав законопроєкт про допоміжну смерть у 2015 році, заявивши, що “є підстави для зміни закону”.

“Абсолютно не йдеться про те, щоб люди з обмеженими можливостями чи психічно хворі, які не є смертельно хворими, зазнаватимуть тиску, щоб накласти на себе руки”, ‒ заявила Лідбітер.

Вона додала, що “важливо, щоб ми прийняли правильне законодавство з необхідним захистом і гарантіями”.

Палата лордів з початку року розгляде схожий законопроєкт

Законопроєкт Ледбітер, ймовірно, буде схожий на законопроєкт про допомогу при смерті, внесений до Палати лордів на початку цього року, який просувається повільно. Законопроєкт обмежує допомогу при смерті дорослими, яким залишилося жити шість або менше місяців, і вимагає, серед іншого, дозволу Високого суду після отримання декларації, підписаної двома лікарями.

Палата лордів вивчає та вносить зміни до законодавства, прийнятого Палатою громад. Хоча законопроєкти можуть виходити з Палати лордів, вони рідко стають законами.