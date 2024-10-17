У Швейцарії стартує присвячена розмінуванню України конференція: участь братимуть десятки країн і організацій

Українська делегація приїхала до Швейцарії на Конференцію з питань протимінної діяльності, повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він очікує на "конкретні домовленості" за результатами заходу. Також запланована зустріч з керівництвом Швейцарії, яка буде присвячена питанням двосторонньої співпраці.

"Максимально залучаємо допомогу від партнерів, аби якнайшвидше очистити Україну від російського мінного сміття. Очікуємо на конкретні домовленості за підсумками конференції", – розповів прем'єр.

Конференція Ukraine Mine Action Conference (UMAC2024) проходитиме в Лозанні 17 і 18 жовтня. Гаслом заходу обрали "Люди. Партнери. Прогрес", а участь у ньому візьмуть 50-60 країн, міжнародних та регіональних організацій і НГО та бізнесу. Вони говоритимуть про ключову роль гуманітарного розмінування в соціальному і економічному відновленні.

За даними українського уряду, у Конференції з питань протимінної діяльності в Україні-2024 візьмуть такі країни: Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Камбоджа, Канада, Чилі, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Косово, Латвія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мозамбік, Нідерланди, Нігерія, Норвегія, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Шрі-Ланка, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.

Крім того, візьмуть участь такі міжнародні організації: Європейська комісія, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Організація американських держав (ОАД), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Програма розвитку ООН (ПРООН), Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям ООН (ЮНІСЕФ), Служба ООН з питань протимінної діяльності (ЮНМАС), Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), Всесвітня продовольча програма (ВПП).

"Конференція в Лозанні, яку підтримали більше, ніж 60 країн та міжнародних організацій, – це важливий крок для координації зусиль, спрямованих на розмінування України. Ми очікуємо привезти із Лозанни як фінансову підтримку, так і нове обладнання для розмінування", – говорила перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.