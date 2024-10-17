Ліванський підрозділ реагування на кризу зафіксував 138 авіаударів і обстрілів у середу.

Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, убивши щонайменше 27 людей за останні 24 години, повідомляє Associated Press з посиланням на владу Бейрута.

Ліванський підрозділ реагування на кризу зафіксував 138 авіаударів і обстрілів у середу.

Удари тривали по всьому Лівану, включно зі східною долину Бекаа та Набатією на півдні Лівану, де, за словами ізраїльських військових, атаки були спрямовані проти командних центрів "Хезболли" та об'єктів зі зброєю, які були розміщені в цивільних районах.

Понад 10 атак відбулися на місто Кана у південному Лівані, де місцеві жителі досі “пам’ятають ізраїльські бомбардування під час попередніх конфліктів”.

Ізраїльські військові заявили, що їхньою метою під час ударів у вівторок увечері по місту був Джалал Мустафа Харірі, командир “Хезболли”, відповідальний за цей район. Унаслідок загинули 15 людей.

У 1996 році після ізраїльського артилерійського обстрілу комплексу Організації Об’єднаних Націй, де проживали сотні переміщених осіб у Кані, загинуло щонайменше 100 цивільних і було поранено багато людей, зокрема чотирьох миротворців ООН. Під час війни 2006 року ізраїльський удар по житловому будинку забрав життя майже трьох десятків людей, третина з яких були дітьми. Тоді Ізраїль заявив, що вразив ракетну установку "Хезболли" позаду будівлі.

Фото: EPA/UPG Наслідки ізраїльського обстрілу міста Кана на півдні Лівану, 15 жовтня 2024 року

В іншому місці на півдні Лівану під час ізраїльської атаки загинув мер міста. За словами ліванських чиновників, під авіадур потрапили учасники зустрічі для координації зусиль з надання допомоги.

Також тимчасовий прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті звинуватив Ізраїль у “навмисному нападі” на засідання муніципальної ради для обговорення заходів з надання допомоги в Набатії, де загинуло шестеро людей.