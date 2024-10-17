Джей Ді Венс вперше визнав, що вірить у "вкрадену перемогу" Трампа

Партнер Дональда Трампа на виборах у США Джей Ді Венс після тривалого ухиляння від прямої відповіді на запитання зрештою підтвердив, що вважає вибори 2020 року "вкраденими" у республіканців.
Як повідомляє Reuters, Венс заявив, що "Трамп не програв вибори" під час партійного заходу у Пенсильванії - штаті, який експрезидент часто називав серед тих, де нібито відбулися масштабні фальсифікації на користь Джо Байдена та Камали Гарріс.
Численні незалежні розслідування доводять, що твердження Трампа про крадіжку виборів - помилкове. Попри всі докази, республіканець продовжує публічно наполягати на своїй версії.
Мільйони його прихильників теж вважають, що їх "ошукали", а небажання Трампа визнати результати волевиявлення призвели до небаченого у США сплеску політичного насильства, включно з безпрецедентною спробою штурму Капітолію 6 січня 2021 року.
- Згідно з опитуваннями, Камала Гарріс має перевагу над Трампом за три тижні до голосування.