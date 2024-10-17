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Джей Ді Венс вперше визнав, що вірить у "вкрадену перемогу" Трампа

Кандидат у віцепрезиденти поділяє хибне переконання у фальсифікації виборів 2020 року.

Джей Ді Венс вперше визнав, що вірить у "вкрадену перемогу" Трампа
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Партнер Дональда Трампа на виборах у США Джей Ді Венс після тривалого ухиляння від прямої відповіді на запитання зрештою підтвердив, що вважає вибори 2020 року "вкраденими" у республіканців.

Як повідомляє Reuters, Венс заявив, що "Трамп не програв вибори" під час партійного заходу у Пенсильванії - штаті, який експрезидент часто називав серед тих, де нібито відбулися масштабні фальсифікації на користь Джо Байдена та Камали Гарріс.

Численні незалежні розслідування доводять, що твердження Трампа про крадіжку виборів - помилкове. Попри всі докази, республіканець продовжує публічно наполягати на своїй версії. 

Мільйони його прихильників теж вважають, що їх "ошукали", а небажання Трампа визнати результати волевиявлення призвели до небаченого у США сплеску політичного насильства, включно з безпрецедентною спробою штурму Капітолію 6 січня 2021 року. 

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