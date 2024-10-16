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Президент США Байден відвідає Німеччину 17-18 жовтня

Війна в Україні буде однією з тем перемовин.

Президент США Байден відвідає Німеччину 17-18 жовтня
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден 17-18 жовтня відвідає Німеччину.

Про це повідомив Білий дім.

Байден проведе зустріч із лідерами ФРН. В адміністрації повідомили, що візит має «ще більше зміцнити тісний зв'язок, який Сполучені Штати та Німеччина поділяють як союзники та друзі», та скоординувати геополітичні пріоритети, серед яких - захист України від російської агресії та події на Близькому Сході. 

Президент США із лідерами Німеччини обговорять співробітництво у сфері економіки, торгівлі й технологій. 

У грудні Байден планує візити в Луанду і Анголу.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня, оскільки головні постачальники зброї Україні обговорюватимуть майбутню підтримку України.
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