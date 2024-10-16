ЗМІ: Австралія відправить в Україну партію танків Abrams

Тепер загальна вартість допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабної війни, перевищить 1,5 мільярда доларів.

Австралія відправить в Україну партію танків Abrams в рамках нового пакету військової допомоги на $245 мільйонів.

Про це повідомляє ABC news.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам - Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України", — заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Напередодні Австралія отримала перші із 75 нових танків M1A2, які оновлять замінять армійський парк із 59 старих машин M1A1, які ніколи не використовувалися в боях.

Передача Австралією своїх застарілих Abrams до "третьої країни" потребує дозволу Сполучених Штатів відповідно до їхніх правил міжнародної торгівлі зброєю, незважаючи на те, що минулого року Вашингтон відправив в Україну 31 власний танк M1A1.

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи, або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Уряд Австралії раніше відхилила прохання України про передачу своїх гелікоптерів Taipan, які будуть просто списані і поховані, а Конрой заявив, що «настав час рухатися далі» від суперечок навколо цього рішення.

Разом із цією оголошеною допомогою загальна вартість допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабної війни, перевищить 1,5 мільярда доларів.