У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Австралія відправить в Україну партію танків Abrams

Тепер загальна вартість допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабної війни, перевищить 1,5 мільярда доларів.

ЗМІ: Австралія відправить в Україну партію танків Abrams
Фото: defense.gov

Австралія відправить в Україну партію танків Abrams в рамках нового пакету військової допомоги на $245 мільйонів.

Про це повідомляє ABC news.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки нададуть українським Збройним силам більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам - Австралія залишається непохитною в нашій підтримці України", — заявив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Напередодні Австралія отримала перші із 75 нових танків M1A2, які оновлять замінять армійський парк із 59 старих машин M1A1, які ніколи не використовувалися в боях.

Передача Австралією своїх застарілих Abrams до "третьої країни" потребує дозволу Сполучених Штатів відповідно до їхніх правил міжнародної торгівлі зброєю, незважаючи на те, що минулого року Вашингтон відправив в Україну 31 власний танк M1A1.

Оскільки термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи, або ж їх можна було б просто швидко відправити в Україну і використати на запчастини чи в інших цілях.

Уряд Австралії раніше відхилила прохання України про передачу своїх гелікоптерів Taipan, які будуть просто списані і поховані, а Конрой заявив, що «настав час рухатися далі» від суперечок навколо цього рішення.

Разом із цією оголошеною допомогою загальна вартість допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабної війни, перевищить 1,5 мільярда доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies