Генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського

"Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб", - сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він ознайомлений зі змістом плану перемоги, який представляє Володимир Зеленський, і в Альянсі цей план обговорюють.

Таку заяву Рютте зробив на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО, повідомляє «Європейська правда».

За словами генсека, він регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами плану.

"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – сказав Рютте.

Він сказав, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але додав, що Альянс обговорює "план перемоги". Також у НАТО використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

План перемоги Зеленського