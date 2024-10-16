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Генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського

"Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб", - сказав Рютте.

Генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського
Марк Рютте
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він ознайомлений зі змістом плану перемоги, який представляє Володимир Зеленський, і в Альянсі цей план обговорюють.

Таку заяву Рютте зробив на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО, повідомляє «Європейська правда».

За словами генсека, він регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами плану.

"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – сказав Рютте.

Він сказав, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але додав, що Альянс обговорює "план перемоги". Також у НАТО використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

План перемоги Зеленського

  • Президент України 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.
  • Серед 5 пунктів: запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка і безпека.
  • Спершу цей план Зеленський представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти цієї держави і Конгресу.
  • У жовтні Президент презентував план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. 
  • Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.
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