Генсек НАТО заявив, що Альянс обговорює план перемоги Зеленського

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він ознайомлений зі змістом плану перемоги, який представляє Володимир Зеленський, і в Альянсі цей план обговорюють.
Таку заяву Рютте зробив на пресконференції з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном 16 жовтня у штаб-квартирі НАТО, повідомляє «Європейська правда».
За словами генсека, він регулярно перебуває на зв’язку з українською стороною і "достатньо обізнаний з елементами плану.
"Як ви також знаєте, на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в Альянсі незворотним, це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками, з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки, як зробити це у спосіб, який також є успішним, плідним тощо", – сказав Рютте.
Він сказав, що не може розголошувати подробиць переговорів у межах НАТО, але додав, що Альянс обговорює "план перемоги". Також у НАТО використовують "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".
План перемоги Зеленського
- Президент України 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.
- Серед 5 пунктів: запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка і безпека.
- Спершу цей план Зеленський представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти цієї держави і Конгресу.
- У жовтні Президент презентував план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії.
- Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб.