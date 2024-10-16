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У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

Уламки невідомого "снаряда" виявили за 4 кілометри від кордону з Україною.

У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети
уламок ракети у Молдові
Фото: прикордонна поліція Молдови

На півночі Молдови неподалік кордону з Україною виявили уламки ракети.

Про це пише NewsMaker з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.

У прикордонній поліції повідомили, що 16 жовтня вранці жителі Окницького району виявили кілька металевих предметів, які ймовірно є уламками снаряда. Їх виявили неподалік села Ленкауци за 4 кілометри від кордону з Україною.

На місці працюють співробітники поліції та прокуратури Окниці.

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