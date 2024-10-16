У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

На півночі Молдови неподалік кордону з Україною виявили уламки ракети.
Про це пише NewsMaker з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.
У прикордонній поліції повідомили, що 16 жовтня вранці жителі Окницького району виявили кілька металевих предметів, які ймовірно є уламками снаряда. Їх виявили неподалік села Ленкауци за 4 кілометри від кордону з Україною.
На місці працюють співробітники поліції та прокуратури Окниці.
- 18 лютого у Молдові виявили уламки безпілотника, схожого на БПЛА "Герань-2".