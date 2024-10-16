В Албанію прибуло італійське судно з першою групою мігрантів

До групи входять 10 громадян Бангладеш і шість єгиптян, їх підібрали в морі в неділю на борту човнів, які відпливли з Лівії.

Італійське судно прибуло в порт албанський порт Шенджін сьогодні вранці з першою групою мігрантів, запустивши суперечливий план з обробки заявок тисяч шукачів притулку, пише Reuters.

Італія побудувала два центри прийому біженців в Албанії. Це перша атака угода за участю країни Європейського Союзу, яка перенаправляє мігрантів до країни, що не входить до ЄС, аби стримати нелегальне прибуття.

Libra, італійський військово-морський корабель, пришвартувався в колишньому військово-морському порту Шенджін. Його зустріли італійські офіцери.

До групи мігрантів входять 10 громадян Бангладеш і шість єгиптян, їх підібрали в морі в неділю на борту човнів, які відпливли з Лівії. Дані людей перевірять у Шенджіні, а потім відвезуть углиб країни до Г’ядера, невеликого села, де вони житимуть до оформлення документів.

Якщо після обробки документів відповідь на прохання мігрантів про надання притулку буде позитивною, їх відправлять до Італії. В іншому разі людей повернуть додому.

В установах у Шенджіні та Г’ядері працюватиме італійський персонал. Відповідно до угоди, загальна кількість мігрантів, які перебувають в Албанії одночасно, не може перевищувати 3000 осіб. А протягом року ця цифра становить 36 тисяч.

Італія заявила, що до Албанії вирушатимуть лише “невразливі” мігранти з країн, класифікованих як безпечні.

Наразі в італійському списку є 21 така країна. Минулого року 56 588 мігрантів прибули до Італії всього з чотирьох із них: Бангладеш, Єгипту, Кот-д'Івуару та Тунісу. Більшість втікають з центрів прийому і прямують у багатшу північну Європу.