Зеленський представив лідерам ЄС План Перемоги і анонсував на листопад документ по Формулі миру, який покажуть Росії

Але для того, аби Росія погодилася на справедливий мир, потрібно посилити українців.

Президент Володимир Зеленський представив Єврораді План Перемоги та анонсував повноцінний документ щодо реалізації всіх десяти пунктів Формули миру.

Під час виступу перед лідерами країн ЄС український президент сказав, що другий Саміт миру повинен покласти край війні. Зараз Київ готує рамки Формули мир, а в листопаді представить повний документ, яким поділиться з усіма включно з росіянами на Саміті миру.

"Але як ми можемо зробити Росію по-справжньому готовою до дипломатії та справедливого миру? Це запитання. І План Перемоги дає на нього відповідь", – вважає він.

Зеленський зазначив, що українці роблять все, щоб обороняти свою державу. Але вони потребують допомоги, оскільки Путін не збирається зупинятися і вже отримує допомогу від КНДР та Ірану. Президент повторив припущення, що реалізація Плану Перемоги може завершити війну не пізніш як у 2025-му.

Президент стисло описав п'ять пунктів свого Плану. Перший пункт, запрошення України до НАТО, він назвав головним аргументом, аби зупинити війну. Другий, оборонний, покликаний тиснути на Росію на полі бою. Для цього потрібна зброя, яка зробить це можливим. Цей пункт передбачає подальше перенесення війни на російську територію, для чого потрібно озброїти українські бригади і зняти обмеження на застосування озброєння. Третій пункт – стримування ворога, і деталі цього дізнаються ті країни, які можуть в цьому допомогти. Він передбачає застосування сили проти Росії, якщо вона не погодиться припиняти війну. Четвертий, економічний, передбачає захист українських цінних ресурсів, зокрема титан, літій, графіт та інші. Росія хоче ними заволодіти, тож союзники України повинні бути зацікавлені в їх збереженні. Україна пропонує союзникам укласти угоди про захист цих критичних ресурсів. Цей пункт повинен включати санкції проти Росії. П'ятий пункт розрахований на період після війни і пропонує, аби українські військові замінили американський контингент у пріоритетних місцях в Європі чи Тихоокеанському регіоні.

Більше на тему Плану Перемоги – в репортажі з його представлення Верховній Раді на LB.ua.