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Суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, ініційовані республіканцями

Союзники Дональда Трампа прагнули змінити спосіб підрахунку голосів у цьому штаті перед президентськими виборами у США 5 листопада.

Суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, ініційовані республіканцями
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, внесені державною радою, яку контролюють республіканці, пише Reuters.

Це стало останньою поразкою союзників Дональда Трампа, які прагнули змінити спосіб підрахунку голосів у цьому штаті перед президентськими виборами у США 5 листопада.

Суддя Томас Кокс скасував низку нових правил, які республіканці назвали необхідними заходами безпеки виборів. Але проти них виступили демократи. За їхніми словами, зміни спрямовані на перешкоджання сертифікації результатів у штаті, що може мати вирішальне значення для обрання наступного президента.

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Кокс сказав, що норми, зокрематі, які надають місцевим чиновникам повноваження розслідувати порушення та вивчати безліч документів, пов'язаних з голосуванням, суперечать законам штату.

“Спірні правила перевищують або суперечать конкретним положенням Виборчого кодексу. Таким чином, оскаржувані правила є незаконними та недійсними”, ‒ заявив суддя.

Рішення Кокса є остаточним, хоча воно може бути оскаржене. Суддя наказав виборчій комісії негайно вилучити нові правила зі своїх списків і повідомити представникам виборчих органів, що вони недійсні.

  • Джорджія, де у вівторок почалося дострокове голосування з рекордною кількістю виборців, є одним із семи штатів, які, як очікується, визначать переможця президентської гонки між демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Трампом. 
  • Президентські вибори в США визначаються результатами голосування в кожному штаті, а не більшістю загальнонаціональних виборів.
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