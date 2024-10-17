Суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, ініційовані республіканцями

Союзники Дональда Трампа прагнули змінити спосіб підрахунку голосів у цьому штаті перед президентськими виборами у США 5 листопада.

Суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, внесені державною радою, яку контролюють республіканці, пише Reuters.

Це стало останньою поразкою союзників Дональда Трампа, які прагнули змінити спосіб підрахунку голосів у цьому штаті перед президентськими виборами у США 5 листопада.

Суддя Томас Кокс скасував низку нових правил, які республіканці назвали необхідними заходами безпеки виборів. Але проти них виступили демократи. За їхніми словами, зміни спрямовані на перешкоджання сертифікації результатів у штаті, що може мати вирішальне значення для обрання наступного президента.

Кокс сказав, що норми, зокрематі, які надають місцевим чиновникам повноваження розслідувати порушення та вивчати безліч документів, пов'язаних з голосуванням, суперечать законам штату.

“Спірні правила перевищують або суперечать конкретним положенням Виборчого кодексу. Таким чином, оскаржувані правила є незаконними та недійсними”, ‒ заявив суддя.

Рішення Кокса є остаточним, хоча воно може бути оскаржене. Суддя наказав виборчій комісії негайно вилучити нові правила зі своїх списків і повідомити представникам виборчих органів, що вони недійсні.