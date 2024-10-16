Проголосували майже вдвічі більше виборців, ніж 136 тисяч учасників першого дня дострокового особистого голосування на виборах 2020 року.

У хиткому штаті Джорджія зафіксували рекордну кількість виборців на початку дострокового голосування на виборах президента США, які відбудуться 5 листопада, пише DW.

На дільницях для дострокового голосування проголосували щонайменше 252 000 виборців. Це майже вдвічі більше, ніж 136 тисяч учасників першого дня дострокового особистого голосування на виборах 2020 року, повідомила місцев влада, назвавши явку вражаючою.

Джорджія є одним з семи штатів, які можуть зіграти вирішальну роль у результатах виборів.

Явка відображає популярність дострокового голосування ‒ особистого або поштою, що також спостерігалося на виборах 2020 року.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Ipsos на замовлення агенції Reuters, Камала Гарріс є фавориткою президентських виборів у США, але її відрив від Дональда Трампа перебуває в межах статистичної похибки.