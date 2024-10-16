США висунули Ізраїлю ультиматум щодо гуманітарної ситуації в Газі

За місяць країна ризикує залишитися без військової допомоги з боку головного союзника.

Сполучені Штати Америки дали Ізраїлю 30 днів на поліпшення гуманітарної ситуації у Смузі Гази. В разі, якщо уряд Біньяміна Нетаньягу не змінить становище цивільного населення на палестинській території, Вашингтон погрожує припинити військову підтримку союзника.

Як пише Reuters, державний секретар Ентоні Блінкен спільно з очільником міністерства оборони США Ллойдом Остіном надіслали Ізраїлю листа, в якому вимагають конкретних заходів щодо вирішення гуманітарної кризи в Газі. Єрусалим закликають зняти низку обмежень, зокрема щодо комерційного імпорту та надмірного контролю товарів, які надходять до палестинського анклаву.

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, лист не варто розглядати як погрозу. Проте неофіційно його називають найбільшим ультиматумом з боку адміністрації Джо Байдена за понад рік війни між Ізраїлем та ХАМАСом, який може свідчити про суттєву зміну в політиці США щодо Близького Сходу.