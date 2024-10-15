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В уряді Німеччини заблокували постачання зброї Ізраїлю

Представники "зелених" вимагають від країни гарантій щодо захисту цивільних.

В уряді Німеччини заблокували постачання зброї Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Видання Politico стверджує, що Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю після того, як низка урядовців у Берліні заблокували процес у Федеральній раді безпеки. 

Проти надання німецької зброї уряду Біньяміна Нетаньягу виступили представники партії "зелених", які входять до керівної коаліції з соціал-демократами Олафа Шольца. Йдеться про віцеканцлера Роберга Габека та міністерку закордонних справ Анналену Бербок.

Чиновники наполягають на тому, щоб Німеччина отримала від Ізраїлю гарантії, що озброєння не буде використано проти цивільного населення. Цікаво, що йдеться не так про моральну сторону питання, як про суто юридичну. Згідно із німецьким законодавством, держава має впевнитися, що її зброя не є загрозою для цивільних об'єктів. Якщо ж цієї норми не дотримано, уряд може отримати численні судові позови. 

Попри те, що офіційно німецька влада заперечує ембарго на зброю для Ізраїлю, поставки цьогоріч різко скоротилися. Із січня до серпня було погоджено експорт лише на суму 14,5 мільйона євро, і тільки 2% від цього обсягу становить летальне озброєння. 

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