Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про "замінування", - МЗС

У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про нібито замінування будівель. Їхня кількість продовжує зростати.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС. Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.
"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок. Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", - наголосив голова МЗС.
Він наголосив, що ця масована хвиля жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипустанов. Робота продовжується у штатному режимі.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні нневідомі зробили масові повідомлення про "мінування" різних об'єктів, зокрема міністерства, міських рад і навчальних закладів.
- Минулого року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. За даними СБУ, Росія все частіше залучає для цього підлітків. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Псевдомінування – це терор проти українців, до якого причетні спецслужби РФ".