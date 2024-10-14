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Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про "замінування", - МЗС

Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки. 

Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про "замінування", - МЗС

У понеділок, 14 жовтня, понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про нібито замінування будівель. Їхня кількість продовжує зростати. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС. Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок. Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", - наголосив голова МЗС.

Він наголосив, що ця масована хвиля жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипустанов. Робота продовжується у штатному режимі.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні нневідомі зробили масові повідомлення про "мінування" різних об'єктів, зокрема міністерства, міських рад і навчальних закладів.

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