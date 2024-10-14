Любош Блаха, який у червні вперше був обраний до Європарламенту, відкидає подальшу військову підтримку Києва та санкції проти Росії.

Проросійський словацький депутат Європарламенту Любош Блаха від керівної коаліційної партії Smer відвідує Москву, щоб “подякувати за звільнення від фашизму” та “вибачитися за русофобію на Заході”, пише Politico.

У чотирихвилинному відео, опублікованому в Telegram, Блаха гуляє по Красній площі Москви, згадуючи про “слов’янське братерство” та поширюючи прокремлівську пропаганду.

“Російський народ звільнив нас від фашизму і приніс заради нас неймовірну жертву. Мені дуже прикро за всі ці войовничі, ненависницькі та буквально фашистські резолюції, які Європейський парламент ухвалює проти Росії. Ми слов'яни, ніхто не змусить нас ненавидіти Росію”, ‒ сказав він.

Блаха, який у червні вперше був обраний до Європарламенту, додав, що відкидає подальшу військову підтримку Києва та санкції проти Росії, які були запроваджені Заходом у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Відповідь словацької опозиції

Поїздка та слова Блахи викликали критику з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Хойсіка з опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”.

“Я не здивуюся, якби візит певного євродепутата до Москви мав на порядку денному передачу листа в туалетах. Або залишить це своєму партійному босу, який наступного року їде до Москви?”, ‒ написав він у соцмережах. Політик послався на так званий лист-запрошення, в якому чехословацькі комуністичні політики вимагали радянського втручання для придушення протестів Празької весни, що стало приводом для вторгнення в 1968 році. За чутками, цей лист передали тодішньому лідеру Радянського Союзу Леоніду Брежнєву у ванній кімнаті.