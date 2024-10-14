Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл їде у Японію та Корею

Із 15 по 17 жовтня заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл перебуватиме із візитом у Японії та Кореї, щоб обговорити зокрема загрози та провокації із боку КНДР.
Про це йдеться у пресрелізі Держдепартаменту США.
Зокрема, у Японії Кемпбелл зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити спільні зусилля щодо протистояння регіональним загрозам безпеці, а також співпрацю навколо спільного виробництва оборонних технологій, які сприятимуть подальшому посиленню можливостей стримування.
У Сеулі він візьме участь у тристоронній зустрічі заступників міністрів закордонних справ США, Південної Кореї та Японії. Ця зустріч буде продовженням дискусій щодо тристороннього співробітництва, які відбулися під час їх першої зустрічі у Вашингтоні в травні.
Політики обговорять регіональні і глобальні викликив, включаючи загрози з боку КНДР, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі та інші теми, пов’язані з регіональним і глобальним миром і безпеки.
- Сполучені Штати та Південна Корея погодили новий п'ятирічний план розподілу витрат на утримання американських військ у Південній Кореї. Зокрема, країни домовилися збільшити витрати на оборону на 8,3% до 1,13 мільярда доларів у 2026 році.
- Перед цим Південна Корея повідомила, що планує збільшити оборонний бюджет на наступний рік до $46,3 млрд.
- Кім Чен Ин заявив, що збільшить ядерний потенціал КНДР для протистояння зі США.