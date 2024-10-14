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Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл їде у Японію та Корею

У Кореї він планує обговорити загрози та провокації з боку КНДР.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл їде у Японію та Корею
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл
Фото: EPA/UPG

Із 15 по 17 жовтня заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл перебуватиме із візитом у Японії та Кореї, щоб обговорити зокрема загрози та провокації із боку КНДР.

Про це йдеться у пресрелізі Держдепартаменту США. 

Зокрема, у Японії Кемпбелл зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити спільні зусилля щодо протистояння регіональним загрозам безпеці, а також співпрацю навколо спільного виробництва оборонних технологій, які сприятимуть подальшому посиленню можливостей стримування.

У Сеулі він візьме участь у тристоронній зустрічі заступників міністрів закордонних справ США, Південної Кореї та Японії. Ця зустріч буде продовженням дискусій щодо тристороннього співробітництва, які відбулися під час їх першої зустрічі у Вашингтоні в травні.

Політики обговорять регіональні і глобальні викликив, включаючи загрози з боку КНДР, важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі та інші теми, пов’язані з регіональним і глобальним миром і безпеки.

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