Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Навчання проходять у Тайванській протоці і в районах на північ, південь і схід від Тайваню.

Китай розпочав нові військові навчання біля Тайваню, назвавши їх "попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Як пише Reuters, Тайвань був готовим до такого розвитку подій після того, як минулого тижня президент Лай Цінте виголосив промову, у якій заявив, що Китай не має права представляти Тайвань, навіть якщо він запропонував співпрацю з Пекіном.

У командуванні китайської армії повідомили, що навчання "Joint Sword-2024B" проходять у Тайванській протоці і в районах на північ, південь і схід від Тайваню.

"Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності", – йдеться в заяві.

Китай опублікував карту навчань, згідно із якою навчання відбуватимуться у дев'яти районах навколо Тайваню: два на східному узбережжі острова, три на західному, один на півночі і три навколо підконтрольних Тайваню островів, розташованих поруч з китайським узбережжям.

Китайські кораблі і літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні в бойовій готовності море-повітря, блокуванні ключових портів і районів, нападі на морські і наземні цілі і "спільному захопленні всеосяжної переваги".

Однак Китай нічого не озвучив про проведення бойових стрільб або заборонених для польотів зон. Також не уточнили, доки триватимуть ці навчання.

Тайванська Рада у справах континентального Китаю заявила, що останні військові навчання Китаю і його небажання відмовитися від застосування сили є "кричущими провокаціями", які серйозно підривають регіональний мир і стабільність.

На думку представника служби безпеки Тайваню, Китай практикує блокування тайванських портів на півночі і півдні острова і міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч прибуття іноземних сил.

Китай вже проводив дводенні навчання "Joint Sword-2024A" навколо Тайваню в травні незабаром після того, як президент Тайваню Лай вступив на посаду. Тоді Пекін заявляв, що навчання були "покаранням" за сепаратистський зміст у інавгураційній промові Лая.