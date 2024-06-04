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Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань

При цьому Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".

Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

США можуть використати військову силу у випадку, коли Китай нападе на Тайвань.

Про це заявив в інтерв'ю виданню TIME президент Джо Байден.

Очільник США сказав, що не виключає захист Тайваню, і "це буде залежать від обставин".

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, що ми не прагнемо незалежності Тайваню і не будемо її добиватися... Ми продовжуємо постачати потужності й із цього приводу консультувалися із своїми союзниками в регіоні.

Байден додав, що не виключає "використання військової сили США", коли Китай таки нападе на Тайвань. "Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо", - додав президент і відмовився озвучувати подробиці щодо місць, звідки США можуть завдавати удари.

  • Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.
  • ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.
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