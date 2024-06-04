​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО

"Ми (НАТО - Ред.) опинимося на слизькому шляху до війни, якщо не зробимо чогось щодо України", - сказав президент США.

Президент США Джо Байден озвучив своє бачення миру, коментуючи війну в Україні в інтерв’ю виданню TIME.

За словами Байдена, мир виглядає як гарантування того, що "Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО", - зауважив американський президент.

Байден сказав, що Україна вже є частиною НАТО. "Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України", - зазначив американський президент.

Очільник США додав, що коли був сенатором і віцепрезидентом, то відвідуючи Україну, відзначив високий рівень корупції і це була "обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Байден наголосив, що якщо партнери коли-небудь дозволять Україні впасти у протистоянні з РФ, то "ви побачите, як піде Польща, і ви побачите всі ці держави вдовж фактичного кордону Росії, від Балкан і до Білорусі, всі вони будуть робити власні пристосування".

"Ми (НАТО - Ред.) опинимося на слизькому шляху до війни, якщо не зробимо чогось щодо України", - сказав президент США.