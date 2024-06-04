CNN: Росія створила мережу сайтів-двійників великих медіа. Топтеми – війна в Україні і Газі та кліматична "криза" в ЄС

На сайтах, що імітують великі і впливові медіа, публікували брехливі новини, зокрема про смерть підлітка через економію на вилучному освітленні в Німеччині.

Росія стала активніше поширювати дезінформацію в європейських країнах на тлі виборів до Європарламенту. Її методи стали витонченішими і вийшли за межі онлайн-платформ у публічний дискурс, йдеться у матеріалі CNN.

Головний радник із безпеки американської кібербезпекової компанії SentinelOne Морган Райт зазначив, що інструментами поширення брехні швидко стали штучний інтелект і дипфейки. SentinelOne разом із незалежною дослідницькою групою ЄС DisinfoLab працювали над розкриттям російської мережі впливу, яка діє в Європі з 2022 року під назвою "Двійник".

Мережа створює сайти-клони відомих європейських медіаорганізацій, зокрема великих ЗМІ, як Guardian і Bild. Цих клонів вона використовує для поширення оманливих повідомлень.

Основну увагу мережа приділяє фейковим історіям, які покликані вплинути на ставлення до війни в Україні та Газі. Але протягом року ще однією топтемою стала кліматична криза, повідомила European Digital Media Observatory (EDMO).

Одна з таких фейкових історій, опублікована на вебсайті, що імітує Bild, описує, як підліток-велосипедист загинув після того, як вуличні ліхтарі вимкнули для економії електроенергії. У фейковій статті стверджувалося, що уряд Німеччини вимкнув світло через енергетичну кризу, викликану санкціями проти Росії через її війну в Україні. Історію спростували численні німецькі ЗМІ, але вона продовжила поширюватися у Facebook.

Генеральний секретар EDMO Пола Горі повідомила, що поширення неправдивих наративів про клімат узгоджується з геополітичними цілями Росії, оскільки прибутковий нафтогазовий сектор країни постраждав від санкцій і заборони ЄС на імпорт.

"Росіянам досить легко поширювати дезінформацію, що ЄС страждає унаслідок санкцій, а європейські громадяни страждають у зв'язку з відсутністю газу із Росії", – сказала вона.

Горі додала, що в Росії є й інший інтерес у поширенні брехні про кліматичну політику ЄС: Москва прагне зміцнити відносини з Глобальним Півднем, де вона конкурує із Заходом за бізнес і вплив. Тож вона намагається зобразити невдачу кліматичної політики Європи, аби зупинити індустріалізацію бідних країн.