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Microsoft: Росіяни дискредитують Олімпіаду за допомогою дипфейка Тома Круза

У мережі поширюють псевдодокументалку зі згенерованим голосом голлівудської зірки.

Microsoft: Росіяни дискредитують Олімпіаду за допомогою дипфейка Тома Круза
Фото: The Guardian

Корпорація Microsoft заявила про виявлення маніпуляції з використанням штучного інтелекту, спрямованої проти Олімпійських ігор у Парижі. Спеціалісти компанії знайшли відео, у якому згенеровано голос відомого голлівудського актора Тома Круза.

Як пише The Guardian, авторами псевдодокументального фільму "Падіння Олімпіади" (назва має бути співзвучною стрічці "Падіння Олімпа" з Джерардом Батлером) є росіяни. Для того, щоб відео здавалося більш "авторитетним", при озвучуванні використали дипфейк Тома Круза, а в самому "фільмі" стверджується, нібито його було знято Netflix з вкрай позитивними оцінками від міжнародних оглядачів. Усе це, звичайно ж, не відповідає дійсності. 

У фейку лунає критика на адресу Міжнародного олімпійського комітету, уряду Франції, президента Емманюеля Макрона та організаторів Ігор через відсторонення країни-агресора.

Спеціалісти з безпеки в мережі переконані, що за поширенням відео стоїть група "Шторм-1679", яка раніше вже використовувала дипфейки американських зірок для антиукраїнської пропаганди. 

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