Південна Корея призупинить військову угоду з КНДР через кулі зі сміттям

Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР

Південна Корея планує призупинити військову угоду, підписану з КНДР в 2018 році, спрямовану на послаблення напруженості.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення стали сотні повітряних куль, які запустила КНДР. Ці кулі розкидали сміття по всій Південній Кореї.

Рада національної безпеки заявила, що винесе план призупинення всієї військової угоди для затвердження кабінетом на засіданні у вівторок.

Призупинення угоди дозволить Південній Кореї провести навчання поблизу військового кордону. Також Сеул зможе вжити "достатніх і негайних заходів" у відповідь на провокацію Північної Кореї.

Втім, не уточнюється, які це можуть бути заходи.

Договір, про який йдеться, був практично скасований, коли минулого року Пхеньян оголосив, що він більше не зобов’язаний ним. Тоді КНДР розмістила війська та озброєння на сторожових постах біля військового кордону.