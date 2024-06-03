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Південна Корея призупинить військову угоду з КНДР через кулі зі сміттям

Призупинення угоди дозволить Південній Кореї провести навчання поблизу військового кордону.

Південна Корея призупинить військову угоду з КНДР через кулі зі сміттям
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Південна Корея планує призупинити військову угоду, підписану з КНДР в 2018 році, спрямовану на послаблення напруженості.

Про це повідомляє Reuters

Причиною такого рішення стали сотні повітряних куль, які запустила КНДР. Ці кулі розкидали сміття по всій Південній Кореї.

Рада національної безпеки заявила, що винесе план призупинення всієї військової угоди для затвердження кабінетом на засіданні у вівторок.

Призупинення угоди дозволить Південній Кореї провести навчання поблизу військового кордону. Також Сеул зможе вжити "достатніх і негайних заходів" у відповідь на провокацію Північної Кореї.

Втім, не уточнюється, які це можуть бути заходи.

Договір, про який йдеться, був практично скасований, коли минулого року Пхеньян оголосив, що він більше не зобов’язаний ним. Тоді КНДР розмістила війська та озброєння на сторожових постах біля військового кордону.

  • Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.

  • КНДР прикріпляє до повітряних куль недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти.

  • Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.

  • 26 травня Пхеньян попередив про заходи у відповідь “за часте розкидання листівок та іншого сміття” з боку Південної Кореї.

  • У липні 2022 року під час пандемії короновірусу південнокорейські активісти тричі відправляли до КНДР десятки повітряних куль із гуманітарною допомогою та медичними масками. 

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