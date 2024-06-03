До жінок вийшов представник відомства і заявив, що вони спеціально "розгойдують човник", і після цього "не треба назватися громадянами РФ".

У Москві дружини та матері мобілізованих вийшли з пікетом до будівлі Міноборони Росії. Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали.

На фото з місця подій видно, що жінки стоять навколішки. У деяких із них поруч стоять діти. На їхніх плакатах є такі написи: "Будь ласка, поверніть тата додому", "Мобілізованим пора додому", "Білоусов Андрій Ремович, поговоріть із нами. Ми є", "Встановіть термін служби бійців на СВО".

Щойно жінки зібралися біля будівлі Міноборони, до них під'їхав автозак із співробітниками поліції, які зібрали в учасниць акції паспортні дані.

"Під'їхав автозак, ми стали на коліна. В основному це показовий жест: "Давайте з колін тягніть дружин мобілізованих в автозаки". Хтось [в такий спосіб] благає Білоусова про зустріч", - розповіла одна з учасниць пікету.

Фото: Telegram-канали дружини та матері мобілізованих у Москві

Зустрічі з головою Міноборони так і не сталося, однак, незабаром до жінок все ж вийшов чоловік у офіцерській формі. Учасниці акції поскаржилися на поводження з солдатами, проблеми на службі та безстроковий характер мобілізації. Військовий їм відповів, що для того, аби чоловіки могли повернутись додому, потрібен указ, якого немає.

Він також сказав, що жінки вийшли спеціально, щоб їх знімали опозиційні телеграм-канали та "розгойдували човник".

"Після цього не треба назватися громадянами Росії", - говорить він.

Представник Міноборони РФ заявив, що його син нібито зараз сам на фронті, воює з протезом ноги та каже батькові, що "якщо ми зараз відступимо, то нас порвуть". Він сказав, щоб із цими питаннями зверталися до Міноборони "в установленому порядку, а не за допомогою акцій".