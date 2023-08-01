За добу в Росії спробували підпалити 14 військкоматів (оновлено)

Більшість затриманих за атаку на комісаріати заявили, що до цього їх намовили шахраї.

У Росії за добу спробували підпалити 11 військкоматів, повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Так, у Петербурзі 31 липня голий 53-річний чоловік кинув коктейль Молотова у двері військкомату, а потім сів у машину та спробував протаранити ворота сусіднього двору.

Інший нападник, якого затримали за напад на комісаріат, розповів, що це шахраї умовили його здійснити злочин. Мовляв, спершу зловмисники переконали його взяти декілька кредитів, "співробітник безпеки банку" відіслав до "співробітника ФСБ", який пообіцяв допомогти списати борги. Але натомість попросив взяти участь у "розслідуванні справи про шахрайство серед співробітників військкомату". Для цього потрібно було підпалити двері установи, щоб відвернути увагу військових.

Ще один інцидент трапився у Казані. Напередодні 23-річна дівчина підійшла до військового комісаріату з чорним рюкзаком і кинула пляшку із запальною сумішшю у двері, однак та не вибухнула. 45-річній жінка із Можайська заявила, що облити шибки будівлі військкомату рідиною для розпалювання їй запропонували теж шахраї. Вони зателефонували до неї під виглядом співробітників банку та повідомили, що на її ім'я намагаються взяти кредит. Щоб не допустити цього, необхідно було здійснити напад на установу, бо там начебто ховалися злочинці і їх треба було виманити.

Коктейль Молотова кинула у військкомат вчителька із міста Розсош - її теж попередили про кредитне шахрайство та попросили допомогти затримати злочинця. А в Омську силовики затримали студентку, котрій зателефонували і повідомили, що на її ім'я беруть кредит. Співрозмовники запропонували підпалити будівлю банку, хоча за вказаною адресою був військкомат. Дівчина, щоправда, не встигла нічого підпалити.

У Забайкальському краї (селище Агинське) затримали 17-річну дівчину, якій невідомі запропонували підпалити військкомат, бо там начебто завівся український шпигун, який передає СБУ дані про місцевих жителів, які пішли на війну.

У підмосковному Подільську силовики затримали напередодні двох пенсіонерів віком близько 80 років - один із них кинув щось у військкомат, після чого сталося загоряння. А в Калузі 77-річна жінка кинула коктейль Молотова у військкомат. Під час затримання вона кричала, що в сумці у неї граната.

Зранку 1 серпня у Челябінській області зафіксували ще два підпали військових комісаріатів. У Копійську жителька шпурнула коктейль Молотова у вікно на другому поверсі, спричинивши незначні пошкодження. А через декілька годин співробітники Росгвардії у Верхньоуральську затримали 35-річну жінку, яка розбила скло і кинула всередину пляшку із запалювальною сумішшю.

Також 1 серпня у Сестрорецьку до військкомату зайшла жінка з пакетами в руках. Вона попередила, що планує підпалити будівлю. Співробітниця змогла вивести жінку назовні, невдовзі прибули силовики і затримали її.

Оновлено 22:23 Також ввечері 1 серпня у Москві жінка кинула коктейль Молотова у двері комісаріату у Кузьминках. Її затримала Росгвардія, мотиви жінки не встановлені.

А губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що жінка спробувала спалити двері міського військкомату. “Жінку затримано. За попередніми даними, вона стала жертвою шахраїв”, - написав губернатор.

Станом на 27 липня (починаючи від повномасштабного вторгнення в Україну), в РФ було атаковано 113 військкоматів. У 21 випадку було відомо, що росіян до цього підштовхнули шахраї, які переконували, що люди беруть участь у певній спецоперації.

Нагадаємо, торік у Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії військкомату.

ФСБ Росії обвинуватила у державній зраді 23-річного жителя Новосибірська Іллю Бабуріна, якого раніше затримали за спробу підпалити комісаріат.