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Підтримка Байдена демократами посилюється, але попереду жорсткі перегони проти Трампа, − опитування

У гіпотетичному матчі-реванші у 2024 році обоє набрали по 43% голосів.

Підтримка Байдена демократами посилюється, але попереду жорсткі перегони проти Трампа, − опитування
Фото: EPA/UPG

Зараз президент США Джо Байден перебуває в сильнішому становищі, ніж рік тому, але шанси чинного лідера американців і експрезидента країни Дональда Трампа у можливому матчі-реванші на виборах 2024 року є рівними.

Про це свідчить опитування, проведене New York Times/Siena College, пише NYT.

Рейтинг схвалення Байдена повільно зростає і його переобрання підтримують демократи, які раніше сумнівалися у його кандидатурі.

“Байден, схоже, уникнув небезпечної політичної зони, в якій він був торік, коли майже дві третини його партії хотіли іншого кандидата. Тепер демократи загалом визнали його своїм прапороносцем, навіть якщо половина з них віддала б перевагу комусь іншому”, − йдеться у матеріалі.

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Водночас загалом Байден залишається непопулярним серед виборців, які песимістично дивляться на майбутнє країни, а його рейтинг схвалення становить лише 39%.

Найтривожнішим для демократів є те, що Байден перебуває у перегонах “ніздря в ніздрю” з Дональдом Трампом,  який утримав переконливу перевагу серед ймовірних виборців республіканців на первинних виборах попри кримінальні обвинувачення. Згідно з опитуванням, у гіпотетичному матчі-реванші у 2024 році Байден і Трамп набрали 43% голосів кожен.

Байдена підтримували почуття страху та відрази виборців до Трампа. За рік до виборів 16% опитаних негативно ставилися до обох, і в цьому сегменті Байден мав невелику перевагу.

Фото: EPA/UPG

Додамо, близько 30% виборців, які заявили, що планують проголосувати за Байдена у листопаді 2024 року, висловили сподівання, що демократи висунуть когось іншого. Усього 20% демократів заявили, що були б у захваті, якби Байден був кандидатом у президенти від партії у 2024 році; ще 51% заявив, що вони були б задоволені, але без ентузіазму.

Вища частка демократів, 26%, висловила ентузіазм щодо кандидатури віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидат у 2024 році. Байдена підтримали 64% демократів, які планували брати участь у попередніх виборах своєї партії, що свідчить про м'яку підтримку чинного президента. 13% віддали перевагу Роберту Ф. Кеннеді-молодшому, а 10% обрали Маріанну Вільямсон.

Нагадаємо, 80-річний президент США Джо Байден офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах 2024 року цьогоріч у квітні. Таким чином він боротиметься за крісло у Білому домі вдруге. Трамп подав заявку на участь у перегонах у листопаді 2022 року. 

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