Британія ввела санкції проти російських суддів і прокурорів через засудження Кара-Мурзи

Велика Британія ввела санкції проти російських суддів і прокурорів за “політично вмотивоване засудження” російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.

Про це пише Reuters.

Кара-Мурза, який має російське та британське громадянство, у понеділок програв апеляцію на свій 25-річний вирок. У квітні 41-річного чоловіка ув'язнили за "державну зраду та інші злочини".

“Це відчайдушно та необґрунтовано. Відхилення апеляції Кара-Мурзи є невиправданим. Він має бути негайно звільнений”, − заявив прем’єр-міністр Ріші Сунак на соціальній платформі X (ексTwitter).

Британія заявила, що заморозила активи та заборонила подорожі до країни суддям Московського міського суду Віталію Бєліцькому та Катерині Дорохіній. Також під санкції потрапила суддя Басманного районного суду Наталія Дудар, яка, продовжила термін попереднього ув'язнення Кара-Мурзи.

“Кара-Мурза, який має подвійне британське громадянство, переслідується російським режимом за його антивоєнну позицію”, − йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великобританії.

This is desperate and unfounded.



Rejecting @vkaramurza’s appeal is unjustifiable. He should be released immediately.



The United Kingdom stands with him and his family. https://t.co/hjBPvmsEVp — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 31, 2023

Кара-Мурза є одним із небагатьох відомих опозиціонерів, які залишилися в Росії та продовжували виступати проти президента Володимира Путіна після того, як нападу Москви на Україну у лютому 2022 року.

Нагадаємо, Латвія вжила санкцій проти 10 причетних до кримінального переслідування журналіста й політика Володимира Кара-Мурзи, що був засуджений до 25 років колонії. Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічус сказав, що лобіюватиме також обмежувальні заходи на рівні Євросоюзу.