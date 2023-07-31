Італія прагне вийти зі “жахливого” китайського плану “Один пояс, один шлях”, − міноборони країни

Італія прагне вийти зі “жахливого” китайського плану “Один пояс, один шлях” (Belt and Road Initiative – BRI, - ред.), не завдаючи шкоди зв’язкам Риму з Пекіном.

Про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, пише The Guardian.

Він підкреслив, що цей крок, зроблений чотири роки тому за попереднього уряду, не призвів до очікуваного збільшення експорту, тоді як китайський експорт до Італії різко зріс.

Італія приєдналася до BRI у 2019 році, ставши єдиним великим західним учасником. Теперішній Кабінет міністрів розглядає варіанти виходу з угоди.

Схема BRI передбачає відновлення старого Шовкового шляху, щоб поєднати Китай з Азією, Європою та іншими країнами, і потребує величезних витрат на інфраструктуру доріг та судноплавних шляхів. Критики кажуть, що Пекін таким чином хоче поширити свій геополітичний та економічний вплив. Станом на березень Китай витратив 240 мільярдів доларів на допомогу країнам, що борються з боргами у межах угоди.

Крозетто також висловив занепокоєння “все більш наполегливою позицією” Пекіна, його прагненням мати найбільшу військову присутність у світі та його прагненням до збільшення впливу, особливо в Африці. “Вони не приховують своїх цілей, вони роблять їх явними”, − сказав міністр.

Додамо, після зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом у четвер прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд має прийняти рішення щодо BRI до грудня. Вона також оголосила, що незабаром поїде до Пекіна.

Нагадаємо, експорт Італії в Китай за рік виріс більше ніж утричі. Експерти серед можливих пояснень називають зростання у КНР попиту на ліки від коронавірусу або реекспорт з інших країн ЄС.