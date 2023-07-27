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Байден сьогодні обговорить з Мелоні допомогу Україні

У порядку денному візиту є також відносини Італії з Китаєм.

Байден сьогодні обговорить з Мелоні допомогу Україні
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

У четвер президент США Джо Байден прийме у Білому домі прем'єр-міністерки Італії Джорджу Мелоні. Війна в Україні стане одним з ключових питань порядку денної зустрічі. Про це пише “Голос Америки”.

Сторони також звернуть увагу на відносини Італії з Китаєм.

Окрім того, Італія планує обговорити зі США шляхи підтримки розвитку та стабільності в Африці, що також буде однією з основних міжнародних тем у період головування Італії у “Групі семи” (G7).

Мелоні також зустрінеться зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

За словами представників і Вашингтону, і Риму, поїздка дає можливість підтвердити міцні партнерські відносини між країнами, зокрема у контексті військової та іншої допомоги, яку Захід надає Україні.

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Перша поїздка Мелоні до США відбувається у момент, коли вона має ухвалити рішення про збереження членства Риму в інфраструктурному плані Пекіна “Пояс і шлях” (BRI), якому Вашингтон прагне протидіяти. У 2019 році Італія стала першою і поки що єдиною країною “Групи семи”, яка приєдналася до китайської інфраструктурної ініціативи. Критики вважають, що таке партнерство може дозволити Китаю отримати контроль за чутливими технологіями та життєво важливою інфраструктурою.

Термін дії угоди закінчиться у березні 2024 рок. Мелоні у травні заявила, що можна мати добрі стосунки з Пекіном, не беручи участі у вищезазначеній ініціативі.

Минулого року G7 офіційно оголосила про створення альтернативи “Поясу та шляху” – “Партнерства для глобальної інфраструктури та інвестицій”.

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