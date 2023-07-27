Україна засудила переворот у Нігері, − заява МЗС

Україна рішуче засуджує державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій.

Про це йдеться у заяві МЗС.

“Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу”, − зазначили дипломати.

У міністерстві підкреслили, що політична та інституційна стабільність в Нігері є важливими в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю.

Нагадаємо, військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.

Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Нігер – одна з найбідніших краї Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.