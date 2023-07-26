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Дмитро Кулеба сьогодні здійснить перший в історії дипломатичний візит до Ліберії

Країни обговорять експорт українських зернових.

Дмитро Кулеба сьогодні здійснить перший в історії дипломатичний візит до Ліберії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 липня, у ході третього турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Ліберію.

Про це повідомляє урядовий портал. 

Це перший в історії дипломатичних відносин візит до цієї країни.

Міністр проведе переговори із керівництвом Ліберії щодо забезпечення експорту українських зернових в Африку, підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського, розвитку двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що Росія хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно.

Раніше глава українського МЗС обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї. Також ішлося про формулу миру.

До цього Дмитро Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму: “РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".

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