Дмитро Кулеба сьогодні здійснить перший в історії дипломатичний візит до Ліберії

Сьогодні, 26 липня, у ході третього турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Ліберію.

Про це повідомляє урядовий портал.

Це перший в історії дипломатичних відносин візит до цієї країни.

Міністр проведе переговори із керівництвом Ліберії щодо забезпечення експорту українських зернових в Африку, підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського, розвитку двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що Росія хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно.

Раніше глава українського МЗС обговорив продовольчу безпеку в Африці з президентом Екваторіальної Гвінеї. Також ішлося про формулу миру.

До цього Дмитро Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму: “РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".