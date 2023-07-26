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Молдова висилає майже 60 російських дипломатів та співробітників посольства в Кишиневі

Кількість дипломатів та співробітників російського посольства в Кишиневі буде скорочено з 84 до 25.

Молдова висилає майже 60 російських дипломатів та співробітників посольства в Кишиневі
Даніель Воде
Фото: Facebook / Даніель Воде

Речник прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана Даніель Воде заявив, що Росія має 20 днів, щоб відправити на батьківщину близько 60 дипломатів і співробітників посольства з Кишинева. 

Про це повідомляє Deschide.MD.

“Можемо оголосити, що кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників скорочено до 15. Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ”, – заявив на брифінгу Даніель Воде.

Пізніше МЗС виступило з коментарем на цю тему, зазначивши, що рішення Кишинева є наслідком численних недружніх дій щодо Республіки Молдова, не пов'язаних із дипломатичним мандатом, а також спроб дестабілізувати внутрішню ситуацію в державі.

Відповідно до дипломатичної ноти МЗС, переданої російській стороні під час зустрічі, вищезазначене рішення молдавської влади має бути виконане до 15 серпня 2023 року.

Зазначимо, що нещодавно у країні виник скандал через розслідування Jurnal TV та The Insider, згідно з яким спецслужби РФ стежать за владою Молдови через антени на даху російського посольства. 

Нагадаємо, раніше президентка країни Мая Санду заявила, що завдяки мужності та опору українців ми маємо мир у Молдові. У 500-й день опору України повномасштабній військовій агресії Росії президентка Молдови висловила впевненість у перемозі українців.

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