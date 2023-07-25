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Десятки громад звернулися до Кабміну щодо виплати компенсації постачальникам тепла

Якщо проблему не буде вирішено, понад 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку., кажуть в АМУ.

Десятки громад звернулися до Кабміну щодо виплати компенсації постачальникам тепла
Фото: auc.org.ua

Органи місцевого самоврядування масово звертаються до Кабінету міністрів щодо виплати компенсації за різницю в тарифах підприємствам теплокомуненерго. Без цих виплат мільйони людей можуть залишитися взимку без тепла. Про це повідомляє Асоціація міст України на своєму сайті.

«Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження в цілому знаходяться зараз під загрозою через відсутність компенсації з різниці в тарифах, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання, збитки внаслідок повномасштабної агресії рф, низький рівень розрахунків тощо. Вже 58 громад, в яких проживають понад 10 млн мешканців, звернулись до Уряду України щодо забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання», - йдеться у повідомленні АМУ.

В Асоціації наголошують: важливість підготовки до опалювального сезону збільшується з кожним днем. Якщо проблему не буде вирішено, понад 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку.

Для уникнення катастрофи міські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також військові адміністрації в різних областях України приймають звернення до Кабінету Міністрів України про забезпечення компенсації з різниці в тарифах підприємствам ТКЕ для можливості їх підготовки до зими.

Такі звернення вже ухвалили у 12 обласних центрах та в Києві, а також в півсотні інших міст та містечок майже з усіх областей України. 

«Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону, неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, в тому числі шляхом прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення», який передбачає виділення з Державного бюджету України 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах, вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року», - зазначає АМУ.

Раніше мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо затвердження вимог до укриттів модульного типу та умов взяття їх на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту.

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