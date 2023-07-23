Перші 80 жителів вже заселилися в модульне містечко в Полтаві, - Лунін

В модулях є все необхідне для комфортного проживання: меблі, техніка, кухня, санвузол.

У Полтаві відкрили нове модульне містечко для переселенців. Перші 80 жителів, серед яких люди старшого віку, діти та люди з інвалідністю, вже заселилися. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Фото: Полтавська ОВА

«Модульне містечко в Полтаві – вже з мешканцями. Разом із Віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук поспілкувалися з родинами, які знайшли прихисток на Полтавщині, та перевірили готовність усіх модулів. Тут є все необхідне для комфортного проживання: меблі, техніка, кухня, санвузол. Для родин із дітьми облаштували дитячі майданчики. Також є спортивний майданчик, альтанки для відпочинку. Територія, де розміщене наше модульне містечко, огороджена, є окремий заїзд, парковка, охорона та відеоспостереження. Поруч розташовані магазини, зупинка громадського транспорту, в пішій доступності – школа та дитячий садок», – зазначає Дмитро Лунін.

Фото: Полтавська ОВА

Загальна кількість модулів – 240. Це шість будинків по 40 модульних блоків. Розраховане містечко на 528 людей.

«Відкриваємо вже модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Це приклад системного підходу, який дає результат: міжнародної співпраці, обласної, місцевої й центральної влад. Полтавщина є взірцевим регіоном у взаємодії з внутрішньо переміщеними особами. За позитивними відгуками Полтавська область і полтавці – у трійці лідерів. Люди говорять, що дуже тепло й щиро приймають їх тут. Це допомагає їм інтегруватися та наближає перемогу», – зауважила Ірина Верещук.

За словами Дмитра Луніна, область підготувала майданчики для встановлення містечка, а також підвела воду, світло, облаштувала територію, встановила освітлення, кондиціонування, генератори резервного живлення. Самі ж модулі надали британські та польські партнери як гуманітарну допомогу.

Фото: Полтавська ова

«Полтавщина стала затишним домом для вимушених переселенців. Область створила всі умови, аби люди, які переїхали з фронтових територій, почувалися тут максимально комфортно. Сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, концерти, екскурсії, майстер-класи – все це доступно для наших переселенців. Для нас пріоритетні питання – забезпечення переселенців комфортним житлом, а дітей – якісною освітою в офлайн-форматі», – резюмує начальник Полтавської ОВА.

Облаштування модульного містечка відбулося в межах проєкту «Під безпечним дахом», реалізацію якого забезпечено Фондом міжнародної солідарності Польщі за фінансової підтримки Уряду Великої Британії. Частину побутової техніки надали партнери: Міжнародна організація з міграції, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста України.